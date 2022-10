Πούτιν: Έριξε βολή με τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή στην επιθεώρηση - Βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος επιθεώρησε την Πέμπτη ένα χώρο εκπαίδευσης για τα στρατεύματα των επίστρατων και έριξε βολή με ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή σε πλάνα που προφανώς είχαν σκοπό να δείξει το πόσο στηρίζει τους στρατιώτες που πήγαιναν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν συνοδευόταν στο ταξίδι στο Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, ο οποίος του ανέφερε πώς εκπαιδεύονταν οι άνδρες, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Putin shows the mobilized how the sniper rifle works 😏 pic.twitter.com/XoTjG4K88a