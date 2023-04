Πούτιν: Επισκέφθηκε τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Λουχάνσκ (vid)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφτηκε τις στρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχές της Ουκρανίας τις οποίες η Μόσχα λέει ότι προσάρτησε πέρυσι, καθώς η Ομάδα των ΥΠΕΞ των G7 που συνεδρίαζε στην Ιαπωνία καταδίκασε το ρωσικό σχέδιο για εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν επισκέφθηκε τις περιοχές Χερσώνα και Λουχάνσκ, παρακολούθησε μια συνάντηση στρατιωτικής διοίκησης στην πρώτη και επισκέφθηκε ένα αρχηγείο της εθνικής φρουράς στη δεύτερη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το πότε πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη αυτή.

Putin: "This is one of the shrines of the armed forces. an icon whose owner was one of the most successful defence ministers of the Russian army in the 19th century... pic.twitter.com/cGcfmqUAic