Πούτιν: Ελπίζουμε σε αναζωογόνηση των διμερών σχέσεων Ρωσίας - Ελλάδας

Την προσδοκία να υπάρξει «αναζωογόνηση» των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, βάσει των ιστορικά, καλών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, εξέφρασε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τους νέους Πρέσβεις στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το Tass.

«Δεν μπορεί κανείς παρά να ανησυχεί για την τρέχουσα κατάσταση στις διμερείς υποθέσεις. Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι οι παραδοσιακοί δεσμοί πνευματικής εγγύτητας, αμοιβαίας συμπάθειας και σεβασμού του ρωσικού και του ελληνικού λαού θα βοηθήσουν τελικά να αναβιώσει η αμοιβαία επωφελής εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας, καθώς και οι επιχειρηματικές μας σχέσεις», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την τελετή αποδοχής των διαπιστευτηρίων των νεοδιορισθέντων ξένων πρεσβευτών.

🗣 Russian President Vladimir Putin spoke about the formation of a new world order while accepting credentials from foreign ambassadors pic.twitter.com/yAhRIg42f3