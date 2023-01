Μυστικές υπηρεσίες

Αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Δανίας ισχυρίζεται ότι οι «παραισθήσεις μεγαλείου» του Πούτιν και το «φεγγαρόσχημο πρόσωπό του» στις αρχές του 2022 ήταν σημάδια των παρενεργειών της ορμονικής θεραπείας για τον καρκίνο, που φέρεται να αντιμετωπίζει, σύμφωνα με την δανική εφημερίδα Berlinske και το άρθρο που αναδημοσιεύει η Daily Mail.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F