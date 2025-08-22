Πούτιν: Βλέπω «φως στο τούνελ» στις σχέσεις Ρωσίας με ΗΠΑ - Εύσημα για τις ηγετικές ικανότητες του Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε απόψε ότι βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ», σε ό,τι αφορά τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πούτιν απαντούσε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών. Είπε ότι είναι βέβαιος ότι οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα είναι σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Ο Πούτιν δεν έδωσε, ωστόσο, άλλες διευκρινίσεις.

«Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει ο Τραμπ αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

Επιπλέον, ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν του έστειλε μία κοινή τους φωτογραφία από την συνάντηση στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή και υπογράμμισε πως θα του στείλει πρόσκληση για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έλθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί», είπε στους δημοσιογράφους.