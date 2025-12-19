Πούτιν: Ανοησίες ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη - Η κρίση στην Ουκρανία δημιούργημα της Δύσης

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας ετήσιας συνέντευξής του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε επίθεση κατά των ηγετών της Δύσης σχετικά με την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο, χαρακτηρίζοντας «ανοησίες» τις δηλώσεις περί επικείμενης ρωσικής επίθεσης στην Ευρώπη και κατηγόρησε τους Δυτικούς ότι «δημιούργησαν με τα ίδια τους τα χέρια» την τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία, επιδεινώνοντας τη σύγκρουση.

Ανέφερε επίσης ότι οι Δυτικοί ηγέτες μιλούν συνεχώς για προετοιμασίες πολέμου με τη Ρωσία, για λόγους εσωτερικής πολιτικής και για να παρουσιάσουν τη Ρωσία ως «εχθρό». Σκοπός τους, σύμφωνα με τον Πούτιν, είναι να «καλύψουν συστηματικά λάθη στην οικονομία και την κοινωνική πολιτική».

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ «δεν αναφέρει τη Ρωσία ως κύρια απειλή» και απέδωσε εν μέρει την ευθύνη για τις εντάσεις στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να τερματίσει τη σύγκρουση «εφόσον λάβει εγγυήσεις ασφαλείας», χωρίς όμως να διευκρινίζει ποιες ακριβώς απαιτήσεις περιλαμβάνει αυτός ο όρος, δεδομένων των μεγάλων απαιτήσεων που έχουν τεθεί προς την Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία έχει ήδη κάνει συμβιβασμούς και ότι στόχος είναι η επίτευξη ειρήνης. «Θέλουμε να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι για τη διασφάλιση μόνιμης και σταθερής ειρήνης απαιτείται η εξάλειψη των αρχικών αιτίων της σύγκρουσης.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι η Ρωσία είχε συνεργαστεί και ότι οι υποσχέσεις για μη διεύρυνση «ήταν ψευδείς». Επισήμανε ότι τα κύματα διεύρυνσης προκαλούσαν ανησυχία στο παρελθόν και εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία σήμερα.

Σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν επαίνεσε τις «σοβαρές προσπάθειες» του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, απορρίπτοντας κάθε ευθύνη της Ρωσίας για την απώλεια ζωών. «Δεν ήμασταν εμείς που ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε στο NBC News, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ο Τραμπ ενεργεί «με απόλυτα ειλικρινή τρόπο».