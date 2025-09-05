CBS, Independent

Την αντίθεσή του με την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, δηλώνοντας πως η χώρα του θα τα θεωρήσει «νόμιμους στόχους».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cbs news και το independent, ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία, ιδίως ενώ η πλήρης εισβολή της χώρας του είναι ακόμη σε εξέλιξη, θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι» από τις δυνάμεις της Μόσχας.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά την επανέκφραση της δέσμευσης των Ευρωπαίων ηγετών να παρέχουν μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, εάν και όταν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει «απαράδεκτη» την προοπτική της αποστολής δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ακόμη και μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

«Εάν εμφανιστούν στρατεύματα εκεί, ειδικά τώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, θεωρούμε ότι θα αποτελούν νόμιμους στόχους», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ της Άπω Ανατολής της Ρωσίας.

Ο Πούτιν απέρριψε την Παρασκευή την ιδέα ότι θα χρειαστούν ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία για να παρακολουθήσουν την τελική ειρηνευτική συμφωνία, λέγοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει» ότι η Μόσχα θα συμμορφωθεί με μια συνθήκη για να σταματήσει την τριετή πλήρη εισβολή της στη γειτονική χώρα. Ο Πούτιν αρνήθηκε κατηγορηματικά για μήνες οποιαδήποτε πρόθεση να ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν τον κατηγόρησε ότι είχε σαφή σχέδια για αυτό.

Την Παρασκευή δήλωσε ότι θα χρειαστούν εγγυήσεις ασφάλειας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αργότερα ότι η Μόσχα θα χρειαστεί «νομικά δεσμευτικά έγγραφα». «Φυσικά, δεν μπορείς να πιστέψεις απλά τα λόγια του καθενός», δήλωσε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Argumenty i Fakty.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι χιλιάδες δυτικοί στρατιώτες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναπτυχθούν ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας με μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σίγουρα δεν θα είναι μονοψήφιος αριθμός, αλλά χιλιάδες. Και αυτό είναι γεγονός, αλλά είναι ακόμα λίγο νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στη δυτική Ουκρανία, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Οι δηλώσεις του Πούτιν και του Ζελένσκι έρχονται μετά την ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη ότι 26 σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν δεσμευτεί να αποστείλουν στρατεύματα ως «δύναμη διαβεβαίωσης» για την Ουκρανία όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Μακρόν μίλησε μετά από μια συνάντηση στο Παρίσι της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», μιας ομάδας 35 χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Είπε ότι 26 από τις χώρες είχαν δεσμευτεί να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία — ή να διατηρήσουν παρουσία σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα — για να βοηθήσουν στην εγγύηση της ασφάλειας της χώρας την επομένη της επίτευξης οποιασδήποτε εκεχειρίας ή ειρήνης.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες της διεθνούς οικονομικής διάσκεψης Ambrosetti Forum την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σημαντικό οι εγγυήσεις ασφάλειας «να αρχίσουν να λειτουργούν τώρα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, και όχι μόνο μετά το τέλος του».

Είπε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ήταν «ευαίσθητες και σχετίζονται με τον στρατιωτικό τομέα».

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με 157 drones, καθώς και επτά πυραύλους διαφόρων τύπων, ανέφερε την Παρασκευή η ουκρανική πολεμική αεροπορία. Η αεροπορική άμυνα κατέρριψε ή παρεμπόδισε 121 από τα drone, ανέφερε.

Μία επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολλά κτίρια κατοικιών στο Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, έγραψε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Σεργκέι Λισάκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η περιφερειακή διοίκηση ανέφερε επίσης ότι μια μη προσδιορισμένη «εγκατάσταση» είχε πυρποληθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, στην περιοχή Τσερνίγιβ της Ουκρανίας, βόρεια του Κιέβου, ρωσικά drones επιτέθηκαν σε υποδομές στην περιοχή Νοβόροτ-Σίβερσκ, αφήνοντας τουλάχιστον 15 οικισμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Reuters: Η απογοήτευση Τραμπ από τον Πούτιν

Οι προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης περιλαμβάνουν συνομιλίες με τον Πούτιν, ωστόσο εμφανίζεται απογοητευμένος από την αδυναμία προόδου.

Την εβδομάδα αυτή δήλωσε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» από τον Ρώσο ηγέτη και την Παρασκευή πρόσθεσε ότι τον ανησυχούν οι κινήσεις Ρωσίας και Ινδίας να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Κίνα, η οποία προωθεί μια νέα παγκόσμια τάξη. Ο Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, συναντήθηκαν με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου.

«Φαίνεται ότι χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία στη βαθιά, σκοτεινή Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του, συνοδεύοντάς την με φωτογραφία των τριών ηγετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα μιλήσει σύντομα ξανά με τον Πούτιν, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι μια τέτοια συνάντηση μπορεί να οργανωθεί γρήγορα.

Καθώς η απαισιοδοξία για τις ειρηνευτικές προοπτικές αυξάνεται, ΗΠΑ και Ευρώπη εξετάζουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Είμαστε έτοιμοι για περισσότερα. Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους για να αυξήσουμε την πίεση, με πρόσθετες κυρώσεις, άμεσες και δευτερογενείς. Νέα οικονομικά μέτρα για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Κόστα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσθεσε ότι ξεκινούν στις Βρυξέλλες οι εργασίες για το νέο πακέτο κυρώσεων και ότι ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για συνεννόηση με τις ΗΠΑ.

Στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν απέρριψε την εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει στασιμότητα.