Πούτιν: Ανακοίνωσε νέα εκεχειρία στην Ουκρανία από 8 έως και 10 Μαΐου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε τη Δευτέρα (28/04) τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία τον επόμενο μήνα, με αφορμή την 80ή επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η 72ωρη κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει από την 8η Μαΐου έως τη 10η Μαΐου και η Ρωσία κάλεσε την Ουκρανία να συμμετάσχει επίσης σε αυτήν.

Σε περίπτωση παραβιάσεων από την ουκρανική πλευρά, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα δώσουν «επαρκή και αποτελεσματική απάντηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η ρωσική πλευρά δηλώνει για άλλη μια φορά την ετοιμότητά της για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις, με στόχο την εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της ουκρανικής κρίσης και την εποικοδομητική αλληλεπίδραση με τους διεθνείς εταίρους», προσθέτει η ανακοίνωση.

