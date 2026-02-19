Εντείνονται τα σενάρια για ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν με ταχύ ρυθμό τη στρατιωτική τους παρουσία σε κρίσιμα σημεία της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιφέρειας, σύμφωνα με τους New York Times.

Όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει εντολή για στρατιωτική δράση ακόμη και μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο, αν και οι τελικοί στόχοι της επιχείρησης παραμένουν ασαφείς.

Στον πυρήνα της ανάπτυξης βρίσκεται η ναυτική «αρμάδα» με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους cruise Tomahawk και προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Τα μαχητικά F-35 και F/A-18 που επιχειρούν από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου βρίσκονται σε απόσταση βολής από δεκάδες πιθανούς στόχους εντός του Ιράν, εφόσον δοθεί η σχετική εντολή.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ διέταξαν τη μετακίνηση δεύτερης ομάδας κρούσης με το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και τα συνοδευτικά του αντιτορπιλικά.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων και πλοίων που επικαλούνται οι The New York Times, η δύναμη αυτή κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εμβέλεια των αμερικανικών δυνάμεων.

”Where the U.S. Is Building Up Military Force Near Iran”https://t.co/1zGzfuLN6R

Source: New York Times pic.twitter.com/IwaKdsyKa1 — Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) February 19, 2026

Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, όπου έχουν αναπτυχθεί επιπλέον αντιτορπιλικά. Την ίδια στιγμή, η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti Air Base στην ανατολική Ιορδανία εξελίσσεται σε βασικό κόμβο προώθησης αεροπορικών μέσων.

Εκεί έχουν αφιχθεί επιθετικά αεροσκάφη, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου για παρεμβολές ραντάρ και επικοινωνιών, καθώς και μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper, όπως προκύπτει από δορυφορικές εικόνες.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ μετακινούν στην περιοχή πρόσθετα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και αναγνώρισης με προηγμένους αισθητήρες, ενώ δεκάδες μεταγωγικά έχουν μετασταθμεύσει σε βάσεις από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή για τη στήριξη της επιχείρησης.

Το Πεντάγωνο έχει ενισχύσει επίσης την αντιαεροπορική «ομπρέλα» με συστήματα Patriot και THAAD, προκειμένου να θωρακίσει τις αμερικανικές δυνάμεις από πιθανά ιρανικά αντίποινα. Στην ευρύτερη ζώνη επιχειρήσεων εκτιμάται ότι βρίσκονται ήδη 30.000 - 40.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Τέλος, αυξημένη ετοιμότητα έχει τεθεί για βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ, ενώ ενισχύεται η παρουσία στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, γνωστή ως προκεχωρημένο σημείο ανάπτυξης για τα stealth βομβαρδιστικά B-2.

CNN: Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει έτοιμος να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την έγκριση μιας τέτοιας επιχείρησης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Όπως μεταδίδεται, ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος της εβδομάδας, έπειτα από σημαντική ενίσχυση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ εμφανίζεται διχασμένος: έχει τοποθετηθεί κατ’ ιδίαν τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης, ενώ φέρεται να έχει ζητήσει τη γνώμη συμβούλων και συμμάχων του σχετικά με την καταλληλότερη πορεία δράσης.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας συνεδρίασαν στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις. Παράλληλα, ο πρόεδρος ενημερώθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για τις έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη. Οι επαφές κατέληξαν σε ένα γενικό πλαίσιο «κατευθυντήριων αρχών», χωρίς συγκεκριμένη συμφωνία, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Την ίδια ώρα, στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ ενισχύουν το κλίμα ανησυχίας. Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναμένεται να καταπλεύσει στην περιοχή, ενώ αμερικανικά μαχητικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετακινούνται εγγύτερα στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και ανάλυση του Institute for Science and International Security, το Ιράν ενισχύει ορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, θάβοντας κρίσιμες υποδομές υπό σκυρόδεμα και όγκους χώματος.

Στο διπλωματικό μέτωπο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις από την Τεχεράνη εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, χωρίς να αποκλείεται παράλληλα η στρατιωτική επιλογή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω φόβων ότι μια επίθεση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την ευρύτερη περιοχή.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης διασταυρώνεται και με κρίσιμα χρονικά ορόσημα, όπως η ολοκλήρωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και η έναρξη του Ραμαζανιού, γεγονότα που ορισμένοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο λήψης αποφάσεων.

Παρά τις δημόσιες αναφορές στη διπλωματία ως «πρώτη επιλογή», παραμένει ασαφές ποιοι θα ήταν οι συγκεκριμένοι στόχοι μιας ενδεχόμενης επίθεσης και ποιο στρατηγικό αποτέλεσμα επιδιώκει ο Λευκός Οίκος.