Los Angeles Times

Παρά το γεγονός ότι ο σεισμός που σημειώθηκε στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Ρωσίας ήταν ένας από του ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκάλεσε ελάχιστα μικρή ζημιά.

Όπως αναφέρουν οι Los Angeles Time, παρά την απομακρυσμένη τοποθεσία του επίκεντρου, το μέγεθος του σεισμού αμέσως σήμανε συναγερμό για πιθανό τσουνάμι σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, περιλαμβανομένων της Ιαπωνίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, εκδόθηκαν άμεσα προειδοποιήσεις για τσουνάμι, καλύπτοντας εκατομμύρια ανθρώπους, μεταξύ άλλων σε ολόκληρη τη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Ωστόσο, παρά τη σφοδρότητά του, ο σεισμός δεν κατέληξε σε καταστροφή. Επικίνδυνα κύματα ύψους άνω των 3 μέτρων δεν εμφανίστηκαν εκτός Ρωσίας και ακόμη και εκεί δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ οι ζημιές φαίνεται να ήταν περιορισμένες.

Πηγή: AP Photo

«Σε αυτή την περίπτωση, σε μεγάλο βαθμό τη γλιτώσαμε», δήλωσε ο Μάικ Ράντεμέικερ, λιμενάρχης του Crescent City Harbor, μιας περιοχής που έχει πληγεί από φονικά τσουνάμι τόσο το 1964, μετά τον μεγάλο σεισμό στην Αλάσκα, όσο και το 2011 μετά τον καταστροφικό σεισμό της Ιαπωνίας.

«Στα τσουνάμι, τα πάντα εξαρτώνται από την τοποθεσία και τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος», δήλωσε ο Νέιθαν Γουντ, σεισμολόγος στην Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Η περιοχή κοντά στο επίκεντρο, ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα της Σιβηρίας, υπέστη ζημιές, αλλά ήταν αραιοκατοικημένη.

Βίντεο από την πόλη Σεβεροκουρίλσκ, σε νησί κοντά στη χερσόνησο, έδειξε κτήριο να παρασύρεται από τα νερά.

Ωστόσο, για πιο απομακρυσμένες περιοχές, τα πρώτα μοντέλα δείχνουν πως η ενέργεια του τσουνάμι κατευθύνθηκε προς τον ανοικτό Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ Αλάσκας και Χαβάης, και είχε χρόνο να αποδυναμωθεί πριν φτάσει σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Στην ουσία, πέρασε ανάμεσα από τις δύο [πολιτείες]», δήλωσε ο Γουντ.

Το τσουνάμι «χτύπησε την τοπική κοινότητα που ήταν κοντά στο επίκεντρο», συνέχισε.

«Αλλά για όλους τους υπόλοιπους, απλώς κινήθηκε κατά μήκος ενός "άδειου διαδρόμου" — ανάμεσα στην αλυσίδα των Αλεούτιων Νήσων και τα νησιά της Χαβάης — και δεν βρήκε σχεδόν τίποτα στο πέρασμά του».

Έτσι, όταν έφτασε στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια και το Όρεγκον, η περισσότερη ενέργεια είχε ήδη διαλυθεί.

Σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, η Ρωσία είδε κύματα ύψους έως και 5 μέτρων, αλλά στην Crescent City καταγράφηκαν μέγιστα κύματα ύψους 1,2 μέτρων, ενώ στο Arena Cove (κομητεία Μεντοσίνο) 0,9 μέτρων, στο Port San Luis (κομητεία Σαν Λούις Ομπίσπο) 0,8, στο Point Reyes (κομητεία Μαρίν) 0,79 και στο Monterey μόλις 0,45 μέτρων. Ακόμη χαμηλότερα ήταν τα κύματα στη Νότια Καλιφόρνια.

Πηγή: Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences via AP

Το υψηλότερο κύμα στις ΗΠΑ καταγράφηκε στο Καχουλούι, στη Χαβάη (νησί Μάουι), φτάνοντας τα 1,7 μέτρα.

«Ήταν μια σχετικά καλή ημέρα», δήλωσε την Τετάρτη ο πολιτειακός γερουσιαστής Μάικ ΜακΓκουάιρ, που εκπροσωπεί μεγάλο μέρος της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας.

Ο Ντέιβ Σνάιντερ, συντονιστής προειδοποιήσεων για τσουνάμι στο Κέντρο της Αλάσκας, σημείωσε ότι είναι ίσως νωρίς για πλήρη αποτίμηση των ζημιών, αλλά παραδέχτηκε: «ίσως τελικά αυτό δεν ήταν τόσο κακό όσο θα μπορούσε να είναι».

Η κατεύθυνση της ενέργειας του τσουνάμι είναι κρίσιμη: «Αν δεν "στοχεύει" την ακτή σας, οι συνέπειες μπορεί να είναι περιορισμένες», εξήγησε.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν άλλα σενάρια που αποτελούν πολύ μεγαλύτερη απειλή για την Καλιφόρνια — όπως ένας ισχυρός, κοντινός σεισμός στον υποθαλάσσιο χώρο της ζώνης υποβύθισης Κασκάντια (από την Καλιφόρνια μέχρι την Ουάσινγκτον), που θα μπορούσε να φέρει κύματα εντός 10 λεπτών, χωρίς να υπάρχει αρκετός χρόνος για ειδοποίηση.

Σύμφωνα με προβλέψεις, τσουνάμι αυτής της φύσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν κύματα ύψους 2 μέτρων στο Ocean Beach του Σαν Φρανσίσκο, 2,5 μέτρων στο Long Beach και το Santa Monica Pier, 3 μέτρων στο Μαλιμπού και έως 9 μέτρων στο νησί Καταλίνα.

Πηγή: AP Photo/Matias Delacroix

Άλλο εφιαλτικό σενάριο περιλαμβάνει έναν μεγάλο σεισμό στην Αλάσκα που στέλνει τσουνάμι προς την Καλιφόρνια, με μέγιστα ύψη κύματος 4,5 μέτρων στο Santa Monica Pier και το Marina del Rey, και 9,7 μέτρων στο Ocean Beach του Σαν Φρανσίσκο.

Στην Καλιφόρνια, το γεγονός ότι το τσουνάμι έφτασε με χαμηλή παλίρροια βοήθησε στην αποφυγή σοβαρών συνεπειών.

Οι εκτεταμένες προειδοποιήσεις αποτέλεσαν ευκαιρία για δοκιμή των μηχανισμών ετοιμότητας — αν και η ανταπόκριση δεν ήταν άψογη. Τον Δεκέμβριο, ένα τσουνάμι μετά από σεισμό 30 μίλια από τις ακτές του Humboldt County προκάλεσε αμηχανία και σύγχυση σε αρκετούς πολίτες.

Στην Crescent City, το μόνο λιμενικό τμήμα που υπέστη σοβαρή ζημιά ήταν η αποβάθρα "H" — αλλά αυτό ήταν μέρος του σχεδίου.