Η χάραξη ενός νέου συνόρου ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε διαπραγμάτευση, αναφέρουν οι New York Times και εξηγούν ότι η απαίτηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να παραχωρήσει το Κίεβο ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, πριν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, αναδεικνύει τη βασική διαφωνία: «πού θα τοποθετηθεί μια γραμμή μετώπου μήκους 750 μιλίων, η οποία παραμένει ρευστή και αιματηρή εδώ και χρόνια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση περί παραχωρήσεων, επικαλούμενος το Σύνταγμα που ορίζει την επικράτεια αδιαίρετη και απαραβίαστη.

Από το 2014 η σύγκρουση έχει μετακινήσει πολλές φορές τη γραμμή του μετώπου. Εκείνη τη χρονιά, η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς την Κριμαία έπειτα από αμφισβητούμενο δημοψήφισμα, ενώ φιλορωσικές δυνάμεις κατέλαβαν μεγάλο μέρος του Ντονμπάς, εγκαθιδρύοντας αποσχισθείσες «δημοκρατίες».

Η γραμμή σταθεροποιήθηκε έως το 2022, όταν η Μόσχα εξαπέλυσε εισβολή πλήρους κλίμακας. Μέσα σε εβδομάδες κατέλαβε εκτεταμένα εδάφη, δημιουργώντας έναν διάδρομο από την Κριμαία έως το Ντονμπάς και απειλώντας το Κίεβο.

Η αντεπίθεση της Ουκρανίας αργότερα το ίδιο έτος ανέτρεψε το σκηνικό. Ο στρατός του Κιέβου ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Χάρκοβο, απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις νότια του Δνείπερου και ανέκτησε τη Χερσώνα. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, η Μόσχα είχε χάσει σημαντικό μέρος των αρχικών της κερδών.

Σήμερα, το μέτωπο εκτείνεται και πάλι κατά μήκος 750 μιλίων, χωρίς καμία πλευρά να έχει σημειώσει αποφασιστική διάσπαση. Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία κατέγραψε τη μεγαλύτερη εδαφική της πρόοδο από το καλοκαίρι του 2022, καταλαμβάνοντας πάνω από 200 τετραγωνικά μίλια, κυρίως μέσω επιθέσεων μικρών ομάδων πεζικού.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να απέχει από τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς: κατέχει σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ, αλλά η Ουκρανία διατηρεί περισσότερα από 2.500 τετραγωνικά μίλια στο Ντονέτσκ.

Η ουκρανική παρουσία εκεί, με ισχυρά οχυρωμένες θέσεις και κέντρα τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, παραμένει κρίσιμη. Τυχόν απώλειά τους θα σήμαινε σοβαρή ανατροπή στην ισορροπία του πολέμου, ενώ περισσότεροι από 200.000 πολίτες εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή.

Reuters: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα κατά 2 χλμ στο μέτωπο του Σούμι

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε το περασμένο Σάββατο ότι απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις κατά περίπου 2 χιλιόμετρα (1,2 μίλια) σε τμήμα του μετώπου Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία ελέγχει λίγο πάνω από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή, σύμφωνα με το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης του πεδίου μάχης DeepState.

«Οι Ουκρανοί στρατιώτες συνεχίζουν τις ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις για να καταστρέψουν τον εχθρό και να απελευθερώσουν τους οικισμούς μας», έγραψε στο Facebook το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Πρόσθεσε ότι οι μάχες μαίνονται κοντά στα χωριά Ολεξίιβκα και Γιουνάκιβκα, τα οποία απέχουν 5 και 7 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα αντίστοιχα.

Η πορεία των επιχειρήσεων στο πεδίο της μάχης αποκτά όλο και μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς η Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμη διπλωματική φάση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αυτός και ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχαν «αποφασίσει» ότι δεν πρέπει να υπάρξει εκεχειρία και ότι θα επικεντρωθούν σε μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό της σύρραξης που μαίνεται από το 2022.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν έως και 10 χιλιόμετρα κοντά στη Ντομπροπίλια, στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας φόβους για ευρύτερη προέλαση που θα απειλούσε βασικές πόλεις. Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε αργότερα ότι κατάφερε να σταματήσει την επίθεση και να απωθήσει τους Ρώσους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη ρωσική ώθηση ως μια αποτυχημένη προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει ισχύ ενόψει της συνόδου κορυφής Πούτιν–Τραμπ, την Παρασκευή στην Αλάσκα. Σε δήλωσή του το Σάββατο προέβλεψε περισσότερες τέτοιες προσπάθειες:

«Αναμένουμε ότι τις επόμενες ημέρες ο ρωσικός στρατός μπορεί να προσπαθήσει να αυξήσει την πίεση και τα χτυπήματα εναντίον ουκρανικών θέσεων, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες», είπε.