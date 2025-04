Πώς αντιδρά η παγκόσμια πολιτική σκηνή στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ

«Θύελλα» αντιδράσεων παγκοσμίως προκάλεσε ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 2 Απριλίου ή αλλιώς την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», όπως ο ίδιος την αποκαλεί, επιβάλλοντας δασμούς σε όλες τις χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια «εκρηκτική» ομιλία διάρκειας 60 λεπτών στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, αποκάλυψε την επιβολή αυστηρών δασμών που αφορούν πολλές χώρες και προϊόντα, με την Αμερική να αναλαμβάνει έναν «οικονομικό πόλεμο» που θα επηρεάσει παγκόσμιες οικονομίες και σχέσεις.

Οι αντιδράσεις των ηγετών των χωρών που επηρεάζονται από τα νέα δασμολογικά μέτρα του προέδρου Τραμπ ήταν άμεσες και ποικίλες.

Καταρχάς, σφοδρή επίθεση, στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τους δασμούς εξαπέλυσε το Παρίσι, προειδοποιώντας για χρήση του «ευρωπαϊκού μπαζούκα» στις Big Tech.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται σαν να είναι ο «άρχοντας του κόσμου», με «ιμπεριαλιστικές τάσεις» τόνισε το πρωί η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφί Πριμά.

«Είμαστε έτοιμοι γι αυτόν τον εμπορικό πόλεμο», διεμήνυσε.

Η Γαλλία θα αντιδράσει μαζί με την Ευρώπη στους δασμούς Τραμπ, τονίστηκε. Η Γαλλίδα αξιωματούχος επαναβεβαίωσε ότι μπορεί να γίνουν στόχος οι ψηφιακές υπηρεσίες (σ.σ Google, Meta κλπ) σε αντισταθμιστικούς δασμούς.

«Θα συνεχίσουμε να συζητούμε για τους δασμούς Τραμπ, πιθανότατα θα υπάρξει μια πρώτη απάντηση στα μέσα Απριλίου, και μετά μια δεύτερη στα τέλη Απριλίου», σημείωσε.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι δασμοί Τραμπ θα έχουν υφεσιακό αντίκτυπο σε συγκεκριμένους κλάδους», επισήμανε.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, όπου κάνει επίσημη επίσκεψη, έκανε διάγγελμα για τους τελωνειακούς δασμούς, προειδοποιώντας σε δραματικό τόνο για τις συνέπειες που θα έχουν στην παγκόσμια οικονομία, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

I would like to speak to my fellow Europeans ↓ pic.twitter.com/h00KZ1McsY