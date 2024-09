Πορτογαλία: Σύγκρουση αεροσκαφών κατά τη διάρκεια επίδειξης - Νεκρός ο ένας πιλότος (vid)

Δύο μικρά αεροσκάφη Yakovlev Yak-52 συγκρούστηκαν την Κυριακή το απόγευμα ενώ συμμετείχαν στην αεροπορική επίδειξη Beja Air Show στο πλαίσιο ενός σχηματισμού έξι αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μπέζα, στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει με λύπη ότι στις 16:05 (τοπική ώρα) ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show, δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης», τονίζει το σύντομο δελτίο Τύπου.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC