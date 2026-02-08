Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές

Δύο δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων φέρουν τον σοσιαλιστή υποψήφιο Ζοζέ Σεγκούρο να κερδίζει 67% έως 73% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία, ενώ ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 27% έως 33%.

Με σχεδόν το 70% των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί, ο 63χρονος Σεγκούρο συγκέντρωσε το 64%. Ο Βεντούρα ακολουθεί με 36%, αλλά είναι πιθανό να εξασφαλίσει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το 22,8% που πέτυχε το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Chega στις πέρυσι γενικές εκλογές. Οι ψήφοι σε μεγάλες πόλεις όπως η Λισαβόνα και το Πόρτο καταμετρώνται προς το τέλος.

Δύο έξοδοι δημοσκοπήσεις έβαλαν τον Σεγκούρο στο 67%-73% και τον Βεντούρα στο 27%-33%.

Πέρυσι, το Chega έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, ξεπερνώντας τους Σοσιαλιστές και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από την κεντροδεξιά κυβερνητική συμμαχία, η οποία συγκέντρωσε 31,2%.

Παρά την ήττα του την Κυριακή, ο 43χρονος Βεντούρα, ένας χαρισματικός πρώην τηλεοπτικός αθλητικός σχολιαστής, μπορεί πλέον να καυχηθεί για την αυξημένη υποστήριξη που απολαμβάνει, αντανακλώντας την αυξανόμενη επιρροή της ακροδεξιάς στην Πορτογαλία και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Ο Σεγκούρο έχει αυτοπροβληθεί ως ο υποψήφιος μιας «σύγχρονης και μετριοπαθούς» αριστεράς, ο οποίος μπορεί να μεσολαβήσει ενεργά για την αποτροπή πολιτικών κρίσεων και την υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Έλαβε την υποστήριξη επιφανών συντηρητικών μετά τον πρώτο γύρο, εν μέσω ανησυχιών για τις λαϊκιστικές και αυταρχικές τάσεις του Βεντούρα, όπως τις θεωρούν πολλοί.

Η προεδρία της Πορτογαλίας είναι κατά κύριο λόγο τελετουργική, αλλά διαθέτει ορισμένες βασικές εξουσίες, όπως τη δυνατότητα να διαλύσει το κοινοβούλιο υπό ορισμένες συνθήκες. Ο Βεντούρα έχει δηλώσει ότι θα είναι ένας πιο «παρεμβατικός» πρόεδρος, υποστηρίζοντας την ενίσχυση των εξουσιών του αρχηγού του κράτους.