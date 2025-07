Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στην Πορτογαλία με 46,6° Κελσίου - Ο θερμότερος Ιούνιος στην ιστορία της Αγγλίας

Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψε η Πορτογαλία για τον Ιούνιο, φτάνοντας τους 46,6° Κελσίου την Κυριακή στη Μόρα, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Λισσαβόνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη (01/07) η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο ρεκόρ, 44,9° Κελσίου, είχε καταγραφεί στις 17 Ιουνίου 2017 στο Αλκάσερ ντο Σαλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, υπενθύμισε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το 37% των μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψε την Κυριακή θερμοκρασίες πάνω από 40° Κελσίου.

This heat dome is incredible so early in summer. #France has 16 regions on red heatwave alert today, & the Eiffel Tower is closed. #Portugal & #Spain already broke their June records with 46°C. Usually, heat builds over July/August-this is a reminder we are entering a new climate pic.twitter.com/Uor2kTSgCH