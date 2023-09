Πορτογαλία: Χωριό πλημμύρισε από κόκκινο κρασί

Ένα παραθαλάσσιο χωριό στην Πορτογαλία αντιμετώπισε την Κυριακή μια πλημμύρα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.

Συγκεκριμένα, 600.000 γαλόνια κόκκινου κρασιού διέρρευσαν στους δρόμους της μικρής πόλης Σάο Λορένκο ντε Μπάιρο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Δύο δεξαμενές που ανήκουν στην εταιρεία Levira ήταν υπεύθυνες για τον κατακλυσμό ενώ βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο έδειχνε το κρασί να κατεβαίνει από έναν απότομο λόφο μέσα στην πόλη με πληθυσμό 2.000 κατοίκων.

Δείτε το βίντεο με τα 600.000 γαλόνια κόκκινου κρασιού να «τρέχουν» στους δρόμους

Ο χείμαρρος δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αλλά υλικές ζημιές, καθώς το κόκκινο υγρό πλημμύρισε κοντινούς δρόμους, οικόπεδα και μπήκε σε ένα κελάρι, σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Diário de Coimbra.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η διαρροή προκάλεσε τοπικό περιβαλλοντικό συναγερμό, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αναδίας κατέβαλε προσπάθειες να εκτρέψει το κρασί για να αποτρέψει τη μόλυνση του κοντινού ποταμού Certima.

Η ποτοποιία Levira ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και δήλωσε ότι η εταιρεία θα φροντίσει για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για το κόστος που σχετίζεται με τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της ζημιάς, έχοντας ομάδες να το πράξουν άμεσα", ανέφερε σε ανακοίνωσή της. "Δεσμευόμαστε να επιλύσουμε αυτή την κατάσταση το συντομότερο δυνατό».

Το χώμα που έχει εμποτιστεί με κρασί θα μεταφερθεί σε ειδική μονάδα επεξεργασίας, σύμφωνα με την εταιρεία.

Two large wine containers broke yesterday in the town of Levira, Portugal, which lead to the streets being flooded with wine. pic.twitter.com/hw6avobgje