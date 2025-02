Πολωνός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ μου παρουσίασαν το σχέδιό τους για την Ουκρανία και είναι ανορθόδοξο

Στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ μοιράστηκαν μαζί του τα σχέδιά τους για την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Συγκεκριμένα, ο Σικόρσκι αποκάλυψε ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, του μίλησε.

«Ο στρατηγός Κέλογκ παρουσίασε σε εμένα προσωπικά και στον κύκλο των Ευρωπαίων συμμάχων τις διαπραγματευτικές τακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε ό Πολωνός ΥΠΕΞ.

Ωστόσο, δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες στους δημοσιογράφους, αρκούμενος στο σχόλιο ότι «δεν θα αποκαλύψω τα σχέδια. Δημιουργούν κάποιες ελπίδες. Είναι ανορθόδοξα, αλλά τους ευχόμαστε καλή τύχη».

Την ίδια ώρα, οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδρίασαν εκτάκτως στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου, μετά τον αιφνιδιασμό από τις ΗΠΑ για τερματισμό των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις στη Σαουδική Αραβία να σχεδιάζονται ερήμην της Ευρώπης. Την ίδια ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δρομολογεί έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία στις 17 Φεβρουαρίου.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ σχολίασε τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce