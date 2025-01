Πολωνία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης για το λογισμικό Pegasus (vid)

Τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιου Ζόμπρο συνέλαβε την Πέμπτη (31/01) η πολωνική αστυνομία, σε μια προσπάθεια να τον αναγκάσει να καταθέσει ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που διερευνά τη χρήση του λογισμικού Pegasus κατά την προηγούμενη κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι, ο Ζόμπρο αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον των βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα είναι αντισυνταγματική.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η επιτροπή, η οποία εξετάζει εάν η πρώην κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) ανέπτυξε το Pegasus για να κατασκοπεύσει τους πολιτικούς της αντιπάλους, υιοθέτησε πρόταση για την κράτηση του Ζόμπρο για 30 ημέρες.

Η σύλληψη είναι η τελευταία στην εκστρατεία του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για να καταστήσει υπεύθυνους πρώην κυβερνώντες αξιωματούχους για φερόμενες καταχρήσεις εξουσίας κατά τη διάρκεια της οκταετούς διακυβέρνησής τους.

