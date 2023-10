Πολωνία: Παραδόθηκε ο άνδρας που απειλούοσε να πυροδοτήσει βόμβα σε πλατεία της Βαρσοβίας (vid)

Ο άνδρας που είχε σκαρφαλώσει σε ένα μνημείο και απειλούσε ότι θα πυροδοτήσει μια βόμβα στην πλατεία Πιλσούντσκι της Βαρσοβίας, παραδόθηκε στην αστυνομία.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Polsat News μετέδωσε ότι γύρω στις 14.30 (ώρα Ελλάδας) ο άνδρας κατέβηκε από το μνημείο, έβγαλε το μπουφάν του και παραδόθηκε, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια.

Ένας αστυνομικός είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters να μην πλησιάσει την πλατεία γιατί «υπήρχε βόμβα» όμως ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας που ρωτήθηκε από το πολωνικό πρακτορείο PAP δεν επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας απείλησε να ανατιναχθεί.

A man claiming to have a bomb on him is standing in Central Warsaw Poland.

Current standoff with Police.

Man was making pro Palestine / anti Israeli chants.