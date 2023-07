Πολωνία-Ουκρανία: Ζελένσκι και Ντούντα τίμησαν την επέτειο της σφαγής της Βολυνίας

Οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Πολωνίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Αντρέι Ντούντα, τίμησαν την Κυριακή την επέτειο των σφαγών Πολωνών από Ουκρανούς εθνικιστές, γνωστή ως «σφαγή της Βολυνίας» κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η «σφαγή της Βολυνίας» στην οποία ιστορικοί λένε ότι χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί, συνεχίζει να αποτελεί ένα «αγκάθι» ανάμεσα στους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, καθώς Πολωνοί ιστορικοί λένε ότι έως και 12.000 Ουκρανοί σκοτώθηκαν επίσης στις πολωνικές επιχειρήσεις αντιποίνων.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τον Ζελένσκι και τον Ντούντα σε μια εκκλησία στην πόλη Λουτσκτης δυτικής Ουκρανίας την Κυριακή κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη των θυμάτων.

«Μαζί αποτίουμε φόρο τιμής σε όλα τα αθώα θύματα της Βολυνίας! Η μνήμη μας ενώνει!», έγραψε το γραφείο του Ντούντα στο Twitter. «Μαζί είμαστε ισχυρότεροι».

Η σφαγή προκάλεσε μια ασυνήθιστα δημόσια διαμάχη μεταξύ της Πολωνίας και της Ουκρανίας νωρίτερα φέτος, αφού εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και συγχώρεση για τα γεγονότα στη Βολύνια.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφάντσουκ προσπάθησε να λειτουργήσει πυροσβεστικά τον Μάιο, όταν δήλωσε στο πολωνικό κοινοβούλιο ότι το Κίεβο κατανοεί τον πόνο της Πολωνίας.

Την Παρασκευή ο Πολωνός πρωθυπουργός Mατέους Μοραβιέτσκι επισκέφθηκε τη δυτική Ουκρανία για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα.

Το πολωνικό κοινοβούλιο δήλωσε ότι οι δολοφονίες, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1943 και 1945 από τον Ουκρανικό Επαναστατικό Στρατό και την Οργάνωση Ουκρανών Εθνικιστών υπό την ηγεσία του Στέπαν Μπαντέρα, έφεραν στοιχεία γενοκτονίας.

Η Ουκρανία δεν έχει αποδεχθεί αυτόν τον ισχυρισμό και συχνά αναφέρεται στα γεγονότα της Βολχύνιας ως μέρος μιας σύγκρουσης μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας που επηρέασε και τα δύο έθνη.

The presidents of #Ukraine and #Poland commemorate the innocent victims of the #Volyn massacre



"Memory unites us! Together we are stronger!" - President #Zelenskyy wrote.



For a long time Russian propaganda has been trying to sow hatred and discord between Poles and Ukrainians… pic.twitter.com/GbhvwOCIby