Πολωνία, Ουκρανία και Λιθουανία ζητούν από το NATO ενισχύσεις απέναντι στη Ρωσία

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Πολωνίας, της Ουκρανίας και της Λιθουανίας εξέδωσαν την Πέμπτη κοινή δήλωση με την οποία ζητούν την ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας τους για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας.

Η κίνηση έρχεται μετά από την κατάρριψη των ρωσικών drones που βρέθηκαν εντός του πολωνικού εναερίου χώρου και καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μαίνεται για πάνω από 3,5 χρόνια.

Οι ΥΠΕΞ των τριών χωρών υπογραμμίζουν πως η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία «ήταν μια σκόπιμη και συντονισμένη επίθεση που αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πρόκληση και κλιμάκωση της έντασης».

Στην ανακοίνωση απευθύνεται κάλεσμα στους συμμάχους των τριών χωρών «για να ενισχύσουν επειγόντως την αεράμυνα της Ουκρανία και να ενισχύουν τη Λιθουανία και την Πολωνία στις προσπάθειες για την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Μόνο μια κατάλληλη και ισχυρή αντίδραση θα αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης» υπογραμμίζουν οι ΥΠΕΞ.

Υπενθυμίζεται πως η Πολωνία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών.

Η Μόσχα αρνήθηκε την ευθύνη για το περιστατικό, με έναν ανώτερο διπλωμάτη στην Πολωνία να δηλώνει ότι τα drones προέρχονταν από την Ουκρανία, στην οποία η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα drones του είχαν πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά δεν είχε προγραμματίσει να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία.