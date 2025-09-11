Κατόπιν αιτήματος της της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, ανακοίνωσε το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση σε μια άνευ προηγουμένου νυχτερινή επιχείρηση, κατά την οποία η Πολωνία, με την υποστήριξη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Τετάρτη.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα και καταστρέφει ρωσικά στρατιωτικά μέσα πάνω από το έδαφός του από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης και μερικές από αυτές είχαν εισέλθει στην Πολωνία από το έδαφος της Λευκορωσίας. Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των δύο που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εισβολής.

«(Εφιστούμε) την προσοχή του κόσμου σε αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση ρωσικών drone εναντίον μέλους του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

«Έχω εμφανιστεί στο παρελθόν ενώπιον του Συμβουλίου (Ασφαλείας) του ΟΗΕ και μου φαίνεται ότι τα επιχειρήματά μας ήταν πειστικά».

Η Μόσχα αρνήθηκε την ευθύνη για το περιστατικό, με έναν ανώτερο διπλωμάτη στην Πολωνία να δηλώνει ότι τα drones προέρχονταν από την Ουκρανία, στην οποία η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα drones του είχαν πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά δεν είχε προγραμματίσει να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία.

Περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία

Σημειώνεται ακόμα πως η Βαρσοβία εισήγαγε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

«Ύστερα από αίτημα της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων….θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στη 01.00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι περιορισμοί «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η PAZP.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.