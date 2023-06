Πολωνία: Καταργείται η λεωφορειακή γραμμή 666 μετά από διαμαρτυρίες θρησκευτικών οργανώσεων

Οι επιβάτες που περιμένουν στον αυτοκινητόδρομο το λεωφορείο 666 για να πάνε στη δημοφιλή, παραθαλάσσια πόλη Hel δεν θα μπορούν πλέον να επιβιβαστούν στη συγκεκριμένη γραμμή αφού η τοπική εταιρεία άλλαξε τον αριθμό της, μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε από θρησκευτικές οργανώσεις.

Η πολωνική πόλη Χελ (γράφεται Hel αλλά προφέρεται σαν την αγγλική λέξη hell που σημαίνει «Κόλαση»), είναι μαγνήτης για τους παραθεριστές που προσελκύονται από τις αμμουδερές παραλίες και τα δασικά μονοπάτια της. Δεν θυμίζει σε τίποτα τον φλεγόμενο λάκκο της αιώνιας καταδίκης στον οποίο παραπέμπει το όνομά της – τουλάχιστον για τους αγγλόφωνους.

Τουρίστες και ντόπιοι έβλεπαν εδώ και πολύ καιρό την κωμική πλευρά του ονόματός και για πολλούς η λεωφορειακή γραμμή 666, που παραπέμπει στον «αριθμό του θηρίου», δεν ήταν παρά ένας ανώδυνος αστεϊσμός.

Όμως δεν το έβρισκαν όλοι διασκεδαστικό. Η τοπική μεταφορική εταιρεία δεχόταν επικρίσεις από ανθρώπους που πίστευαν ότι προσβάλλει τις θρησκευτικές ευαισθησίες τους.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχώρησε υπό το βάρος των επιστολών και των αιτημάτων που μας εστάλησαν – δεν ήταν πολυάριθμές αλλά επαναλαμβάνονταν επί πολλά χρόνια οι παρακλήσεις να αλλάξει ο αριθμός της γραμμής», είπε ο Μάρσιν Σβάτσικ, της τοπικής εταιρίας PKS Gdynia.

So there is a town at the end of long Polish peninsula. It's called Hel.



For many years the bus line to there had number 666. It was a funny joke. But Catholics were not getting it.



So from now it's bus number 669 that goes to Hel.



Because you can't have fun in Poland. pic.twitter.com/K6jjW9hyy5