Πολωνία: Έστειλε νότα διαμαρτυρίας στη Μόσχα μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πρεσβεία της στο Κίεβο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στη ρωσική πρεσβεία για τις αεροπορικές επιδρομές κατά της Ουκρανίας μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στο προξενικό τμήμα της πολωνικής πρεσβείας στο Κίεβο.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε στη ρωσική πρεσβεία, έντονη νότα διαμαρτυρίας για τις αεροπορικές επιδρομές κατά του ουκρανικού πληθυσμού», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτηση του στο X. «Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αυτό είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961».

During the overnight Russian shelling of Kyiv, the consular section of the Polish Embassy was damaged, Foreign Minister @sikorskiradek said. “Ukraine urgently needs air defense systems.” Almost 30 reported injured in Kyiv pic.twitter.com/b3bzjK2vw3