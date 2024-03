Πολωνία: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 19 ανθρώπους - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο τραυματίες

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν την Παρασκευή όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια ομάδα πεζών και άλλα οχήματα στο κέντρο του Στσέτσιν, στη βορειοδυτική Πολωνία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αποκλείοντας ωστόσο το σενάριο της «τρομοκρατικής ενέργειας».

Μεταξύ των τραυματιών είναι και έξι παιδιά. Οι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης Άνταμ Ρουντάφσκι.

Ο οδηγός του οχήματος, που ανάπτυξε ταχύτητα και έφυγε μετά το ατύχημα, συνελήφθη. Πρόκειται για έναν Πολωνό πολίτη, κάτοικο του Στσέτσιν, 33 ετών.

