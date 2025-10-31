Πολωνία: Αναχαίτιση ρωσικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Η Πολωνία δήλωσε την Παρασκευή ότι τα μαχητικά της αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα.

Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Στρατού, αλλά όπως και στα προηγούμενα περιστατικά, δεν είχε κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης και οι πομποδέκτες του ήταν απενεργοποιημένοι.

«Πρόκειται ήδη για την τρίτη τέτοια κατάσταση αυτή την εβδομάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», ανέφερε ο στρατός.

Οι χώρες στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από τον Σεπτέμβριο, όταν τρεις ρωσικοί στρατιωτικοί αεροσκάφοι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες ημέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.



