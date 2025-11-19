Πολωνία: 10.000 στρατιώτες θα συνδράμουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών - Ανησυχία για επιθέσεις τα Χριστούγεννα

Στους 10.000 ανέρχονται οι στρατιώτες τους οποίους θα αναπτύξει η Πολωνία προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι σιδηρόδρομοι. Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, στον απόηχο της έκρηξης σε σιδηροδρομική γραμμή που σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Για την έκρηξη, η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Βίσλαφ Κούκουλα, δήλωσε πως η επερχόμενη περίοδος των Χριστουγέννων θα μπορούσε να εκληφθεί από τους εχθρούς της Πολωνίας ως μια καλή ευκαιρία για δολιοφθορά.

Χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως η Βαρσοβία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές.

Δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας: Για αρκετές συλλήψεις κάνει λόγο η Βαρσοβία

Στο μεταξύ, η Πολωνία έχει προχωρήσει στη σύλληψη αρκετών ατόμων που συνδέονται με τα περιστατικά δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Βρίσκονται στα ίχνη των εντολέων· βρίσκονται στα ίχνη των δραστών. Επιβεβαιώνω ότι πράγματι ξεκίνησαν οι πρώτες συλλήψεις. Τα άτομα που εμπλέκονται συλλαμβάνονται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και από την αστυνομία, και σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι.

Αργότερα πρόσθεσε ότι «αρκετά άτομα συλλαμβάνονται» και «ανακρίνονται» για τον ρόλο τους «σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, γιατί μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι».

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλία σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, συζητώντας τόσο για τις νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με τους δεκάδες νεκρούς, όσο και για το περιστατικό δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Οι πληροφορίες μας είναι ίδιες: όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ρωσικό αποτύπωμα πίσω από όλα αυτά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει παρόμοιες απόπειρες δολιοφθοράς «σε καθημερινή βάση» και έχει «θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα» για την αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Πολωνία σε διάφορα επίπεδα και να μοιραστεί όλες τις πληροφορίες», είπε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι οι δύο χώρες θα συγκροτήσουν «μια ουκρανοπολωνική ομάδα που θα εργαστεί για να αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις από ρωσικής πλευράς στο μέλλον».

Χθες, ο Τουσκ έκανε λόγο για δύο Ουκρανούς που θεωρούνται ύποπτοι για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, έχοντας δράσει για λογαριασμό της Μόσχας.

Για «ρωσοφοβία» κατηγορεί την Πολωνία η Ρωσία

Από την πλευρά της η Ρωσία κατηγόρησε την Πολωνία για «ρωσοφοβία» μετά τις κατηγορίες για το σαμποτάζ σε σιδηρόδρομο. «Η Ρωσία κατηγορείται για όλες τις εκδηλώσεις του υβριδικού και άμεσου πολέμου που λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Στην Πολωνία, ας πούμε, όλοι προσπαθούν να προλάβουν την ευρωπαϊκή ατμομηχανή από αυτή την άποψη. Και η ρωσοφοβία, φυσικά, ακμάζει εκεί».

Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι, η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της Πολεμικής Αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.