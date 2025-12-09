Politico: Οι Αμερικανοί πιέζουν τον Ζελένκσι να εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν σκοντάψει σε ένα βασικό ζήτημα: πώς να αναγκαστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει ό,τι το Κρεμλίνο δεν κατάφερε να καταλάβει κατά τη διάρκεια του πολέμου - ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, σύμφωνα με το Politico.

«Στο ζήτημα του εδαφικού, οι Αμερικανοί είναι απλοί: η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να σκέφτονται πώς να το κάνουν να συμβεί», δήλωσε, υπό τον όρο της ανωνυμίας, στο Politico ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που γνωρίζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

«Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποχωρήσει από το Ντονμπάς… με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Ουκρανία έχει επιμείνει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιορίζεται στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου. Προς το παρόν, περίπου το 30% του Ντονμπάς παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Γενικά, η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι να μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε. Αλλά οι Ρώσοι πιέζουν το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη», τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για ταχεία συμφωνία, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκδηλώνει εμφανή απογοήτευση με το Κίεβο.

«Η Ρωσία, υποθέτω, θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη τη χώρα. Αλλά πιστεύω ότι είναι σύμφωνη με το σχέδιο των ΗΠΑ, δεν είμαι όμως σίγουρος ότι ο Ζελένσκι συμφωνεί. Ο λαός του το λατρεύει, αλλά δεν το έχει διαβάσει», δήλωσε ο Τραμπ στα βραβεία Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι δεν έχει σχολιάσει τα τελευταία σχόλια του Τραμπ, αλλά τόνισε στο Bloomberg ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η παραίτηση από το υπόλοιπο 30% του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, με συνολικό πληθυσμό άνω των 100.000, θα ενθαρρύνει τον Πούτιν να επεκταθεί στις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο.

Τον Αύγουστο, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία θα χρειαστεί περίπου τέσσερα χρόνια για να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς.

«Επομένως, είναι σημαντικό το πώς θα κινηθεί η Αμερική: ως μεσολαβητής ή με κλίση προς τους Ρώσους;» δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία περιμένει επίσης διευκρινίσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας που είναι διατεθειμένες να προσφέρουν οι ΗΠΑ.