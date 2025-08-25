Politico: Ο Τραμπ προανήγγειλε μετονομασία του Πενταγώνου σε Υπουργείο Πολέμου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του, τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα θα μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου. Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι «πιθανότατα» θα επιστρέψουν το Πεντάγωνο στην πιο επιθετική ονομασία που είχε κάποτε, σε περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Politico.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ - ο οποίος έχει ορκιστεί να αποκαταστήσει το «ήθος του πολεμιστή» του υπουργείου - έχουν επανειλημμένα επικρίνει την αλλαγή ονομασίας που πραγματοποιήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Όταν κερδίσαμε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το υπουργείο λεγόταν Υπουργείο Πολέμου. Και για μένα, αυτό είναι το πραγματικό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ. «Σε όλους αρέσει που είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν το Υπουργείο Πολέμου. Μετά το αλλάξαμε σε Υπουργείο Άμυνας».

Το υπουργείο Πολέμου υπήρχε από το 1789 έως το 1947, όταν η κυβέρνηση Τρούμαν χώρισε το υπουργείο σε Στρατό Ξηράς και Πολεμική Αεροπορία και το συνέδεσε με το τότε ανεξάρτητο Ναυτικό.

Ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ονόμασε τη νέα υπηρεσία σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου Υπουργείο Άμυνας. Με την αλλαγή ονομασίας, σκόπευε να δώσει στον αρχηγό του Πενταγώνου πιο συγκεντρωτικές εξουσίες στους επιμέρους κλάδους του στρατού, ιδιαίτερα στο Ναυτικό, που διατηρούσε σημαντική ανεξαρτησία έως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες υπαινίχθηκε την πιθανότητα επαναφοράς του ονόματος, αποκαλώντας τον Χέγκσεθ «Γραμματέα Πολέμου» του σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πολιτική ορθότητα επέβαλε την αλλαγή. «Αν κοιτάξετε το παλιό κτίριο δίπλα στον Λευκό Οίκο, μπορείτε να δείτε πού βρισκόταν κάποτε το γραφείο του υπουργού Πολέμου», είπε. «Μετά γίναμε πολιτικά ορθοί και το ονόμασαν Υπουργείο Άμυνας».

Ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η μετονομασία είναι επικείμενη. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή πιθανότατα θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, καθώς το υπουργείο ιδρύθηκε με νόμο πριν από δεκαετίες.