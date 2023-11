Πόλεμος στο Ισραήλ: Διεθνή περιοδεία ξεκινούν Άραβες υπουργοί για τη Γάζα

Η Κίνα θα αποτελέσει τη Δευτέρα τον πρώτο σταθμό της περιοδείας που ξεκινούν υπουργοί από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν.

Η περιοδεία αυτή θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση της Ισλαμικής Υπουργικής Επιτροπής για την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην αραβο-ισλαμική Σύνοδο Κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ στις αρχές του μήνα, δήλωσε ο πρίγκιπας Φαϊζάλ στο περιθώριο συνόδου κορυφής για την ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν.

Η έκτακτη σύνοδος εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ανέθεσε στους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Ινδονησίας, της Νιγηρίας και της Παλαιστίνης να αναλάβουν άμεση διεθνή δράση εκ μέρους όλων των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης και του Αραβικού Συνδέσμου.

Οι υπουργοί θα επισκεφθούν και διάφορες άλλες πρωτεύουσες μετά την Κίνα για να μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα για την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και τη διευκόλυνση της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σημείωσε ο Σαουδάραβας υπουργός.

Ο πρίγκιπας Φαϊζάλ συζήτησε, επίσης, το Σάββατο με τον αξιωματούχο εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοσέπ Μπορέλ τις εξελίξεις στη Γάζα.

