Πόλεμος στην Ουκρανία: Τραυματίες στο Κίεβο σε νέες επιδρομές της Ρωσίας (vids)

Πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών εφόρμησης τη νύχτα τραυμάτισαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές ουκρανικές αρχές, που προειδοποίησαν ότι ίπτανται προς την ουκρανική πρωτεύουσα πύραυλοι, ενώ νωρίτερα, πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κοσταντίνιφκα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για πέντε τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Scenes from Russia's combined missile and drone attack on Kiev Oblast last night.



4 Iskander-K cruise missiles, 2 Iskander-M ballistic missiles and over 100 Geran-2 drones were used, attacking targets across the region. Smoke now covers large parts of Kiev City.



Among the… pic.twitter.com/XDN29zfICa