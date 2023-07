Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 τραυματίες στο Χάρκοβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Ρωσικοί βομβαρδισμοί τραυμάτισαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, στη μικρή πόλη Περβομάισκ στην περιοχή του Χάρκοβο δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Το υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι το μικρότερο από τα τραυματισμένα παιδιά ήταν ηλικίας ενός έτους.

The Russian army attacked the city of Pervomaisk in Kharkiv region. A high-explosive munition fell on a parking lot. 12 people were injured, including five children.



The photo of the head of the Kharkiv Regional Military Administration shows that windows in nearby high-rise… pic.twitter.com/HzqQl765yY