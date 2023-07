Πόλεμος στην Ουκρανία: Ικανοποίηση στο Κίεβο από τις τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα της αντεπίθεσης

Η ουκρανική αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων ήταν «ιδιαίτερα καρποφόρα» τις τελευταίες ημέρες και τα στρατεύματα της Ουκρανίας εκπληρώνουν τα κύρια καθήκοντά τους, δήλωσε την Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος του Κιέβου.

Συγκεκριμένα, ο Ολέξι Ντανίλοφ, Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, αξιολόγησε θετικά τις τελευταίες εξελίξεις για την αντεπίθεση κατά των Ρώσων που διαρκεί ήδη ένα μήνα.

Η Ρωσία εξακολουθεί να κατέχει τμήματα εδαφών στην ανατολική και νότια Ουκρανία, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα στρατεύματά του σημείωσαν πρόοδο μετά από μια «δύσκολη» εβδομάδα.

«Σε αυτό το στάδιο των ενεργών εχθροπραξιών, οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας εκπληρώνουν το υπ' αριθμόν ένα καθήκον - τη μέγιστη καταστροφή του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού, των αποθηκών καυσίμων, των στρατιωτικών οχημάτων, των θέσεων διοίκησης, του πυροβολικού και των δυνάμεων αεράμυνας του ρωσικού στρατού», έγραψε στο Twitter ο Ντανίλοφ.

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες», ανέφερε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες από το πεδίο της μάχης.

At this stage of active hostilities, Ukraine’s Defense Forces are fulfilling the number one task – the maximum destruction of manpower, equipment, fuel depots, military vehicles, command posts, artillery and air defense forces of the russian army. The last few days have been…