Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι ρωσικά αεροπλάνα καταστράφηκαν από drones, σύμφωνα με το Κίεβο

Η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον στόχων στη νότια Ρωσία και ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά αεροπλάνα σε αεροπορική βάση στην περιοχή του Ροστόφ.

Πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο ουκρανικό BBC, ότι άλλα οκτώ αεροσκάφη υπέστησαν σοβαρές ζημίες και 20 μέλη πληρώματος μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Η βάση Morozovsk φιλοξενεί αεροσκάφη Su-27 και Su-34 που χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση από τη Ρωσία για αναφορές για επίθεση σε αεροδρόμιο.

Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές.

Ωστόσο, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότερα από 40 drones είχαν στοχεύσει στην περιοχή, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι περιοχές Σαράτοφ, Κουρσκ, Μπέλγκοροντ και Κρασνοντάρ είχαν επίσης στοχοποιηθεί. Είπε ότι όλα τα drones καταρρίφθηκαν.

Στην περιοχή Μοροζόφσκ του Ροστόφ χτυπήθηκε ένας ηλεκτρικός υποσταθμός, αφήνοντας περίπου 600 άτομα χωρίς ρεύμα για λίγες ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Βασίλι Γκολούμπεφ, στο κανάλι του στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι υπήρξαν κάποιες ζημιές σε οικιστικό συγκρότημα 16 ορόφων.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ανέφερε ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από εκρηκτικά που πυροδοτήθηκαν σε ένα από τα πεσμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά τη διάρκεια έρευνας στην τοποθεσία «όχι μακριά από το αεροδρόμιο».

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στόχους εντός της Ρωσίας πρόσφατα, με στόχο στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο στρατός της αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών, αλλά έχει θέσει στόχο την παραγωγή ενός εκατομμυρίου drones στην εγχώρια αγορά φέτος.

Τα πλήγματα, με στόχο ένα εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, είναι τα πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου. Αναφέρθηκαν 12 τραυματίες.





