Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες στο Κίεβο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια εναέριου «στόχου» που καταρρίφθηκε κατέπεσαν σε πολυκατοικία του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσαν αξιωματούχοι της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Κατά τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης, οι δυο υψηλότεροι όροφοι του κτιρίου καταστράφηκαν κι ίσως βρεθούν περισσότερα θύματα στα χαλάσματα.

Air defense in #Kyiv does more damage than good it seems. At least when it comes to civilians pic.twitter.com/ewDR546yOS