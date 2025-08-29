Φωτογραφία αρχείου
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα με drones στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (pics&vids)
29/08/2025 • 09:53
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

«Δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - ένας άνδρας και μία γυναίκα», διευκρίνισε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, προσθέτοντας ότι μια γυναίκα τραυματίστηκε επίσης και ότι 8 ρωσικά drones καταρρίφθηκαν.

Η Ουκρανία αναγνώρισε για πρώτη φορά την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις διείσδυσαν σε αυτήν την περιοχή στην κεντροανατολική Ουκρανία, στην οποία η Μόσχα είχε ανακοινώσει ότι προωθήθηκαν οι δυνάμεις της ήδη από τον Ιούλιο.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 54 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αριθμός των νεκρών στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία την Πέμπτη, έφθασε τους 23 μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκάτσνεκο, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση, η δεύτερη μεγαλύτερη από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν η απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Με τη σειρά του, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

