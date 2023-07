Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και 36 τραυματίες από πυρά πυροβολικού στην Μακίιβκα

Ένας νεκρός και 36 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από εκρήξεις αποδιδόμενες σε ομοβροντία του ουκρανικού πυροβολικού στην πόλη Μακίιβκα στην ανατολική Ουκρανία. Οι εκρήξεις έγιναν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, σημειώνοντας ότι έπληξε ρωσικό «σχηματισμό» στη Μακίιβκα, που ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό.

Το «γραφείο στρατηγικών επικοινωνιών» του ουκρανικού στρατού ανέφερε μέσω Telegram πως «ως αποτέλεσμα πυρών ακριβείας (...) ακόμη μια βάση ρώσων τρομοκρατών στην προσωρινά κατεχόμενη Μακίιβκα έπαψε να υπάρχει». Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, εικονίζεται έκρηξη σε απόσταση.

Κατά την ίδια πηγή, η ισχύς της μεγαλύτερης έκρηξης στην πόλη οφειλόταν στο ότι χτυπήθηκε αποθήκη πυρομαχικών. Ενώ δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο τα Reuters και dpa.

🔥russian media reported explosions in Donetsk and Makiivka. temporary occupied by russians



there are reports russian army positions in Makiivka in Donetsk region were hit .



video, source: grnt media pic.twitter.com/SeYNur6W3F