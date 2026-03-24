Η de facto παύση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλεί παγκόσμιους κραδασμούς, με την Ασία να υφίσταται τις σοβαρότερες επιπτώσεις.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου διέρχεται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία πλέον λειτουργεί με ελάχιστη κίνηση πλοίων. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν εντείνει την κρίση, οδηγώντας σε εκτίναξη των τιμών και αναταράξεις στις αγορές.

Σχεδόν το 90% του πετρελαίου και φυσικού αερίου που περνά από το Ορμούζ κατευθύνεται προς ασιατικές χώρες, γεγονός που εξηγεί την ένταση των επιπτώσεων. Κυβερνήσεις στην περιοχή λαμβάνουν έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τηλεργασία, περιορισμό του ωραρίου και κλείσιμο πανεπιστημίων.

Στις Φιλιππίνες κηρύχθηκε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με τους οδηγούς jeepney να πλήττονται ιδιαίτερα, καθώς τα ημερομίσθιά τους έχουν καταρρεύσει λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Αντίστοιχα, αγρότες και αλιείς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Στην Ταϊλάνδη, ακόμη και συμβολικές κινήσεις — όπως η εμφάνιση παρουσιαστών χωρίς σακάκι στην τηλεόραση — εντάσσονται σε εκστρατείες εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών.

Η Σρι Λάνκα, που μόλις εξήλθε από οικονομική κρίση, επανέρχεται σε καθεστώς περιορισμών, με δελτίο καυσίμων και επιπλέον αργίες. Στο μεταξύ, στο Μιανμάρ εφαρμόζεται σύστημα κυκλοφορίας οχημάτων ανά ημέρα, ενώ εντείνεται ο φόβος για μαύρη αγορά καυσίμων.

Στην Ινδία, η κρίση έχει οδηγήσει σε κλείσιμο βιομηχανιών και ελλείψεις υγραερίου, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Εστιατόρια και επιχειρήσεις περιορίζουν τη λειτουργία τους, ενώ οι ουρές για προμήθεια καυσίμων αυξάνονται.

Παρά τα αποθέματα, ακόμη και μεγάλες οικονομίες όπως η Κίνα προσαρμόζονται, με περιορισμούς και αυξήσεις τιμών. Η κρίση καταδεικνύει την ευαλωτότητα της παγκόσμιας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας και την εξάρτηση της Ασίας από τα Στενά του Ορμούζ.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή