Πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας: Η Μόσχα υποστηρίζει ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά στη νότια Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι κατέλαβε δύο χωριά στη νότια Ουκρανία, όπου οι Ρώσοι στρατιώτες εξακολουθούν να προωθούνται αργά απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αριθμούν λιγότερους στρατιώτες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην εφαρμογή Telegram ότι οι στρατιώτες του κατέλαβαν τις κοινότητες Ροβνοπόλιε και Μαλάια Τοκμάτσκα στην περιοχή της Ζαπορίζια αφού είχαν καταλάβει, όπως υποστήριξε, δύο ακόμη κοινότητες στη διάρκεια των προηγούμενων επτά ημερών.

Το μέτωπο της Ζαπορίζια είναι πολύ λιγότερο ενεργό από εκείνο στα ανατολικά, όπου επικεντρώνονται οι μάχες, με τις ρωσικές δυνάμεις, που διαθέτουν καλύτερο εξοπλισμό και μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών, να εξακολουθούν να καταλαμβάνουν με αργούς ρυθμούς έδαφος στη ζώνη αυτή.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι μάχες επικεντρώνονται για τον έλεγχο του επιμελητειακού κόμβου του Ποκρόφσκ, όπου εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες εισέδυσαν τις τελευταίες εβδομάδες δυσκολεύοντας το έργο της ουκρανικής άμυνας.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 19% της Ουκρανίας, ή 115.476 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αύξηση μόλις μιας ποσοστιαίας μονάδας μέσα σε δύο χρόνια. Η Μόσχα θέλει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, καθώς και ολόκληρων των Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η Ρωσία λέει ότι ελέγχει περίπου το 75% της περιοχής της Ζαπορίζια, πράγμα που σημαίνει ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να κατέχει περίπου 7.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκεί, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ζαπορίζια, η οποία είχε προπολεμικό πληθυσμό άνω των 700.000 κατοίκων.