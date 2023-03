«Πόλεμοι» του νερού στη Γαλλία: Εικόνα από το μέλλον της Μεσογείου;

Πυκνά σύννεφα δακρυγόνων, καμένα φορτηγά, πυροβολισμοί, σοβαρά τραυματίες... Οι εικόνες από τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της τάξης και των διαδηλωτών στα χωράφια του Sainte-Soline στη Γαλλία ήταν σχεδόν σουρεαλιστικές. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης: οι μέγα- ταμιευτήρες.

#SainteSoline Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov et de projectiles divers sur les #gendarmes . Opération de gendarmerie en cours pour repousser les assauts d'une foule extrêmement violente. Evitez le secteur. pic.twitter.com/szA7Mqtp6k

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν μονοπώλιο του νερού από λίγους αγρότες εις βάρος της πλειοψηφίας. Σε ένα πλαίσιο επαναλαμβανόμενων ξηρασιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, η δίκαιη μοιρασιά του νερού γίνεται μείζον θέμα κοινωνικής ρήξης.

Η «Bassines Non Merci», μια ομάδα πίεσης που συγκεντρώνει περιβαλλοντικές ενώσεις, συνδικάτα και αντικαπιταλιστικές ομάδες, διοργανώνει εδώ και καιρό διαμαρτυρίες ενάντια σε αυτό που υποστηρίζει ότι είναι μια "αρπαγή του νερού" από την "αγροτική βιομηχανία" στη δυτική Γαλλία.

Alors que les cortèges se rapprochent toujours plus de la #megabassine , des voltigeurs en quads de déploient sur les routes alentour #SainteSoline #megabassines pic.twitter.com/VG2iM7rU1O

Στο χωριό Sainte-Soline, στο διαμέρισμα Deux-Sèvres, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη γιγαντιαίων «λεκανών» νερού για την άρδευση των καλλιεργειών, γεγονός που οι πολέμιοι τους υποστηρίζουν ότι προκαλεί στρεβλώσεις στην πρόσβαση στο νερό εν μέσω συνθηκών ξηρασίας.

Ο ταμιευτήρας νερού Sainte-Soline είναι η δεύτερη από τις 16 τέτοιες εγκαταστάσεις, μέρος ενός σχεδίου που αναπτύχθηκε από μια ομάδα 400 αγροτών που έχουν οργανωθεί σε έναν συνεταιρισμό νερού για να μειώσουν σημαντικά τη χρήση του νερού του δικτύου το καλοκαίρι.

Οι υπαίθριοι ταμιευτήρες, καλυμμένοι με πλαστικό μουσαμά, γεμίζουν με άντληση νερού από τα επιφανειακά υπόγεια ύδατα το χειμώνα και μπορούν να αποθηκεύσουν έως και 650.000 τετραγωνικά μέτρα νερού.

Το νερό αυτό χρησιμοποιείται για άρδευση το καλοκαίρι, όταν δεν βρέχει. Ο Υπουργός Γεωργίας, Μαρκ Φρεσνό, κάνει λόγο για ένα «ενάρετο σχέδιο» ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έκανε λόγο για «ανθρώπους που θέλουν να διεξάγουν απλά έναν πόλεμο» προσθέτοντας ότι «αυτό είναι απαράδεκτο».

Το πρόβλημα είναι ότι η μόνη διαθέσιμη επιστημονική έκθεση για το θέμα, που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Γεωλογικών και Ορυκτών Ερευνών (BRGM), δεν συμπεριέλαβε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη μοντελοποίησή της. Το έργο θα μπορούσε να αυξήσει τη ροή των ποταμών κατά 5 έως 6% το καλοκαίρι και να τη μειώσει κατά 1% το χειμώνα, αλλά αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις επαναλαμβανόμενες ξηρασίες που προκαλούνται από την κλιματική κρίση, μεταξύ άλλων και το χειμώνα. Στο Twitter, η υδροκλιματολόγος Φλοράνς Χαμπέτ γράφει ότι "οι μεγάλες ξηρασίες καθιστούν αναποτελεσματικό αυτό το είδος υποκατάστασης".

et aussi https://t.co/rUfWdWQoiY

Et notamment que l'impact des retenues est plus marqué les années sèches...

11/n