Κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής δοκιμής των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα, που είχε σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τα κορυφαία αυτόνομα μη επανδρωμένα σκάφη του Πενταγώνου, ένα σκάφος ακινητοποιήθηκε απροσδόκητα.

Καθώς οι αξιωματούχοι έσπευσαν να διορθώσουν το σφάλμα λογισμικού, ένα άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε τη δεξιά πλευρά του σκάφους σε αδράνεια, ανέβηκε στο κατάστρωμα και συνετρίβη πίσω στο νερό - ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο από το Reuters.

Το άγνωστο μέχρι πρότινος επεισόδιο, που αφορούσε δύο πλοία κατασκευασμένα από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, Saronic και BlackSea Technologies, είναι ένα από μια σειρά πρόσφατων αποτυχιών στην προσπάθεια του Πενταγώνου να κατασκευάσει έναν στόλο αυτόνομων σκαφών, σύμφωνα με δώδεκα άτομα που γνωρίζουν το πρόγραμμα.

Εβδομάδες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ξεχωριστής δοκιμής του Ναυτικού, ο καπετάνιος ενός σκάφους υποστήριξης ρίχτηκε στο νερό όταν ένα άλλο αυτόνομο σκάφος της BlackSea, που ρυμουλκούσε, επιτάχυνε ξαφνικά, ανατρέποντας το σκάφος υποστήριξης, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο καπετάνιος διασώθηκε και αρνήθηκε ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Defense Scoop.

Και τα δύο περιστατικά προέκυψαν από συνδυασμό βλαβών λογισμικού και ανθρώπινου λάθους, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στην επικοινωνία μεταξύ των ενσωματωμένων συστημάτων και του εξωτερικού αυτόνομου λογισμικού, σύμφωνα με ένα άτομο με άμεση γνώση του θέματος, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ, βλέποντας τον τεράστιο αντίκτυπο των ναυτικών drones στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι χρειάζονται αυτόνομα σμήνη εναέριων και ναυτικών drones για να εμποδίσουν πιθανή προέλαση της Κίνας στα Στενά της Ταϊβάν. Η ίδια η Ταϊβάν έχει αρχίσει να αποκτά τα δικά της ναυτικά drones.

Τα drones που αναπτύσσονται στην Ουκρανία, τα οποία συχνά μοιάζουν με ταχύπλοα χωρίς καθίσματα και είναι ικανά να μεταφέρουν όπλα, εκρηκτικά και εξοπλισμό επιτήρησης, είναι κυρίως τηλεχειριζόμενα και κοστίζουν περίπου 250.000 δολάρια - ιδανικά για αποστολές καμικάζι που έχουν ουσιαστικά εξουδετερώσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, στοχεύουν στην κατασκευή ενός αυτόνομου ναυτικού στόλου που θα μπορεί να κινείται σε σμήνη χωρίς ανθρώπινη διοίκηση - ένα πιο φιλόδοξο έργο, με κόστος που μπορεί να φτάσει μερικά εκατομμύρια δολάρια ανά ταχύπλοο.

Οι πρόσφατες αποτυχημένες δοκιμές υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ναυτικό στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, δήλωσε ο Μπράιαν Κλαρκ, ειδικός σε αυτόνομα πολεμικά όπλα στο Ινστιτούτο Χάντσον. «Θα πρέπει να προσαρμόσει τις τακτικές του καθώς κατανοεί καλύτερα τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα συστήματα».

Ωστόσο, τα προβλήματα του Ναυτικού ξεπερνούν την απλή λειτουργία των σκαφών: η αυτόνομη μονάδα απόκτησης ναυτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πλήττεται από την απόλυση του κορυφαίου ναυάρχου της, και ένας κορυφαίος αξιωματούχος του Πενταγώνου εξέφρασε ανησυχίες για το πρόγραμμα σε συνάντηση με στελέχη του Ναυτικού τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Reuters.

Μετά το πιο πρόσφατο περιστατικό, η Μονάδα Καινοτομίας Άμυνας (DIU) του Πενταγώνου, η οποία είχε αποκτήσει τεχνολογία για τις δοκιμές, ανέστειλε επ’ αόριστον μια σύμβαση σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων με την L3Harris, μία από τις εταιρείες που παρέχουν το αυτόνομο λογισμικό για τον έλεγχο των σκαφών, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα ατυχήματα ή την αναστολή της σύμβασης. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι διεξάγει δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πλαίσιο μιας «ανταγωνιστικής και επαναληπτικής προσέγγισης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και της βιομηχανίας».

Η L3Harris αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε ερωτήσεις στο DIU, το οποίο επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Toby Magsig, υπεύθυνος των προϊόντων λογισμικού αυτόνομης τεχνολογίας της L3Harris, δήλωσε: «Η L3Harris υποστηρίζει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ικανότητα του προϊόντος διοίκησης και ελέγχου αυτονομίας μας».