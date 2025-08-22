Ποιος πληρώνει πραγματικά τον πόλεμο στην Ουκρανία - Πώς μοιράζεται η «πίτα» μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και ΕΕ

Την ώρα που πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, φουντώνει και η συζήτηση για το κόστος του πολέμου καθώς και το καταμερισμό των πολεμικών οικονομικών απαιτήσεων μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και ΕΕ.

Με τους αριθμούς να δείχνουν τεράστιες διαφορές μεταξύ Ουκρανών πολιτών και δυτικών συμμάχων, το οικονομικό βάρος του πολέμου αποκαλύπτεται πιο βαρύ και δυσβάσταχτο από ποτέ, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Euronews.

Οι αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας σε ιστορικό ρεκόρ

Το ουκρανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον περασμένο Νοέμβριο στρατιωτικό προϋπολογισμό - ρεκόρ, ύψους 45,9 δισ. ευρώ για το 2025, που αντιστοιχεί στο 26,3% του ΑΕΠ και στο 55% του συνολικού προϋπολογισμού. Με την αναθεώρηση του Ιουλίου, το ποσό αυξήθηκε κατά 8,6 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το μερίδιο στο 31% του ΑΕΠ και στο 67% των κρατικών δαπανών.

Η Ουκρανία επενδύει σχεδόν το ένα τρίτο του ΑΕΠ της για την άμυνα.

Συμμετοχή ΕΕ και ΗΠΑ σε χαμηλότερα ποσοστά, η επιβάρυνση για κάθε πολίτη

Η συμβολή της ΕΕ για την τριετία 2022-2024 ανέρχεται σε περίπου 72 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,3% του ετήσιου ΑΕΠ της. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ διέθεσαν 57,3 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 0,08% του αμερικανικού ΑΕΠ.

Η ανάλυση σε ατομικό επίπεδο δείχνει την ένταση του βάρους. Για την περίοδο 2022-2024, κάθε Ουκρανός πολίτης έχει «πληρώσει» περίπου 3.424 ευρώ για την άμυνα, δηλαδή περίπου 1.312 ευρώ ετησίως. Με μέσο μισθό στα 3.500 ευρώ, η ετήσια επιβάρυνση ισοδυναμεί με το ένα τρίτο του εισοδήματος.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι συνολικές απαιτήσεις φθάνουν τα 448,6 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, σχεδόν εννεαπλάσιες του στρατιωτικού προϋπολογισμού του 2025.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί άμεσες ζημιές ύψους 150 δισ. ευρώ στις υποδομές. Τα σπίτια βρίσκονται στην πρώτη θέση με απώλειες 48,8 δισ. ευρώ, επηρεάζοντας 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι ανάγκες για την αποκατάσταση των υποδομών μεταφορών ανέρχονται σε 66,7 δισ. ευρώ, ενώ ο ενεργειακός τομέας - στόχος επιθέσεων το 2024 - απαιτεί 58,2 δισ. ευρώ για πλήρη επαναφορά.