Αν και η Τουρκία έχει μείνει εκτός των συζητήσεων που γίνονται τελευταία για το Ουκρανικό, η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Τούρκος πρόεδρος με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία του Μαρκ Ρούτε, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι σύμμαχοι θέλουν την Τουρκία να παραμείνει σε στενό συντονισμό με τη Συμμαχία.

Ο Ρούτε είπε στον πρόεδρο Ερντογάν ότι η Τουρκία, ως ένας ισχυρός σύμμαχος για περισσότερο από 70 χρόνια, προσφέρει «ανεκτίμητες προσφορές στην κοινή μας ασφάλεια, έχει βασικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας και παραμένει ένα από τα σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ», όπως ανέφερε η ανακοίνωση από την πλευρά Ρούτε, σύμφωνα με την DW.

Είναι επίσης σημαντικό ότι Ρούτε και Ερντογάν υπογράμμισαν τον «σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας, που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Ρωσία».

Αποκατάσταση των σχέσεων Δύσης - Τουρκίας

Όμως το πιο ενδιαφέρον ήταν η ανακοίνωση του Ρούτε ότι η Συμμαχία θα πραγματοποιήσει την ετήσια σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, τον Ιούλιο του 2026, στο προεδρικό συγκρότημα.

Η επιλογή της τουρκικής πρωτεύουσας ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου κορυφής του επόμενου έτους στέλνει ένα μήνυμα αποκατάστασης των σχέσεων Δύσης και Τουρκίας, ύστερα από την καθυστέρηση της Άγκυρας επί περίπου 20 μήνες μεταξύ 2021 και 2023 να εγκρίνει την είσοδο της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με το δικαιολογητικό ότι ανέχονταν την παρουσία Κούρδων ακτιβιστών στο έδαφός τους.

Και φυσικά ο Τούρκος πρόεδρος είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη Συμμαχία με την αγορά των ρωσικών S400 το 2019. Όμως οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται σε επίπεδο συνεννόησης, παρά αντιπαράθεσης, και το θέμα των S400 δεν φαίνεται να απασχολεί πλέον το ΝΑΤΟ.

Δήλωση Μακρόν

Χαρακτηριστικό αυτού είναι η στάση του προέδρου Μακρόν, ο οποίος δήλωσε χθες ότι υποστηρίζει μια διευρυμένη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη με την Ευρώπη και την Τουρκία, μετά από μια πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και του προέδρου Τραμπ.

Επικοινωνία Πούτιν με Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογο του, Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας, στον απόηχο των επαφών που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα, όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ακόμα, η επαφή Πούτιν - Ερντογάν έγινε εν μέσω των πιέσεων που ασκεί η Δύση και η Ουκρανία προς τη Μόσχα για μια Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού Βολοντίμιρ Ζελένσκι.