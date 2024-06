Ποιος είναι ο Λάρι, ο μακροβιότερος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Ντέβιντ Κάμερον είχε κάποτε δηλώσει ότι ο Λάρι είναι δημόσιος υπάλληλος και δεν ανήκει σε κανεναν. Αν κάποιος έχει υπάρξει πυλώνας σταθερότητας τα τελευταία 14 χρόνια αναταράξεων στη βρετανική πολιτική σκηνή, αυτός είναι ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ. Με τις βουλευτικές εκλογές να πλησιάζουν στις 4 Ιουλίου, ο ηλικιωμένος γατούλης πιθανόν να υποδεχτεί τον έκτο πρωθυπουργό του.

Ήδη, ο Λάρι έχει γνωρίσει πέντε Συντηρητικούς πρωθυπουργούς και -αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις- σύντομα θα γνωρίσει και τον πρώτο Εργατικό πρωθυπουργό στη ζωή του.

Η αποχώρηση του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ θα σημάνει και την ταυτόχρονη αποχώρηση του πρωθυπουργικού λαμπραντόρ, της Νόβα. Όχι ότι θα τον νοιάξει τον Λάρι.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του Σούνακ, την Ακσάτα Μούρτι, οι δυο τους είχαν κάποιες «έντονες αντιπαραθέσεις». Φυσικά πάντα επικρατούσε ο Λάρι.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ είπε πρόσφατα στο BBC ότι η οικογένειά του έχει μια γάτα, τον Τζότζο, τον οποίο τα παιδιά του κακομαθαίνουν περισσότερο απ' ό,τι ο ίδιος.

Έχουν επίσης και ένα χάμστερ, τον Μπέαρ, όπως είπε στην εφημερίδα Metro. Αλλά μένει να φανεί αν κάποιο από τα δύο κατοικίδια -ή και τα δύο- θα μετακομίσει στην Ντάουνινγκ Στριτ σε περίπτωση εκλογικής του νίκης.

Ο Λάρι υπερασπίζεται με πάθος την περιοχή του, συχνά δίνοντας μάχη για να επικρατήσει του αντιπάλου του στο υπουργείο Εξωτερικών, του γάτου Πάλμερστον.

Τελικά ο εχθρός αποσύρθηκε στην εξοχή.

Κάτι αλεπουδίτσες που εμφανίστηκαν στην πρωτεύουσα και κάτι ανυποψίαστα περιστέρια εκδιώχθηκαν χωρίς δεύτερη κουβέντα παρότι ένας φτερωτός παρείσακτος γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τα νύχια του με τους δημοσιογράφους να παρακολουθούν έντρομοι.

