Ποιοι συγχαίρουν τον Πούτιν για την «εκλογική νίκη του»

Η Κίνα συνεχάρη σήμερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη χθεσινή νίκη του στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών «θα συνεχίσουν να προοδεύουν» τα επόμενα χρόνια.

«Η Κίνα εκφράζει τα συγχαρητήριά της», δήλωσε στον Τύπο ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό τη στρατηγική ηγεσία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου Πούτιν, οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας θα συνεχίσουν να προοδεύουν».

Επίσης, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν απέστειλε σήμερα μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συγχαίροντάς τον για την επανεκλογή του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας KCNA.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί συνεχάρη σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για την «ισχυρή νίκη» του στις προεδρικές εκλογές

«Ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συνεχάρη ειλικρινώς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την ισχυρή νίκη του και την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τον Πούτιν συνεχάρησαν επίσης οι ηγέτες της Βενεζουέλας, της Νικαράγουας, της Κούβας και της Βολιβίας.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη σήμερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρωσίας και ζήτησε να ενισχυθεί η «ειδική και προνομιακή» σχέση των δύο χωρών.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε ακόμη περαιτέρω την ειδική και προνομιακή εταιρική σχέση μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο Ινδός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Warm congratulations to H.E. Mr. Vladimir Putin on his re-election as the President of the Russian Federation. Look forward to working together to further strengthen the time-tested Special & Privileged Strategic Partnership between India and Russia in the years to come.…