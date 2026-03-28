Πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το Ισραήλ, έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για άμεση εμπλοκή των Χούθι και περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγες λεπτομέρειες έγιναν άμεσα γνωστές, μεταξύ των οποίων ποιος εκτόξευσε τον πύραυλο και ποιος ήταν ο στόχος. Ωστόσο, η είδηση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να δράσουν εάν συνεχιστεί αυτό που χαρακτήρισαν ως κλιμάκωση κατά του Ιράν και του «Άξονα της Αντίστασης».

Βαριά οπλισμένοι και με δυνατότητα να πλήξουν γειτονικές χώρες του Κόλπου, τυχόν εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, τη στιγμή που το παγκόσμιο εμπόριο δοκιμάζεται από το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενά του Ορμούζ.

Ποιοι είναι οι Χούθι;

Οι Χούθι είναι ένα στρατιωτικό, πολιτικό και θρησκευτικό κίνημα υπό την ηγεσία της οικογένειας Χούθι, με βάση τη βόρεια Υεμένη. Ανήκουν στο ζαϊντικό δόγμα του σιιτικού Ισλάμ.

Έχουν ιστορικό ανταρτοπολέμου με τον στρατό της Υεμένης, αλλά επέκτειναν την επιρροή τους και ενίσχυσαν τους δεσμούς τους με το Ιράν μετά τις διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011.

Εκμεταλλευόμενοι την αστάθεια στη χώρα, κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014.

Την επόμενη χρονιά, η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε συμμαχίας αραβικών κρατών σε στρατιωτική επέμβαση με στόχο την εκδίωξή τους.

Οι Χούθι επέδειξαν σημαντικές δυνατότητες σε πυραύλους και drones, πλήττοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έπειτα από χρόνια συγκρούσεων που οδήγησαν σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, ο ΟΗΕ διαμεσολάβησε το 2022 για εκεχειρία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στην Υεμένη, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από την Χαμάς, οι Χούθι άρχισαν να πλήττουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε στήριξη των Παλαιστινίων.

Εκτόξευσαν επίσης drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ, το οποίο απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους των Χούθι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν επίσης σε επιθέσεις εναντίον τους.

Οι Χούθι σταμάτησαν τις επιθέσεις τους μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025.

Γιατί δεν έχουν μπει νωρίτερα στον πόλεμο

Στις 5 Μαρτίου, ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι, δήλωσε ότι η οργάνωσή του είναι έτοιμη να επιτεθεί ανά πάσα στιγμή.

«Όσον αφορά τη στρατιωτική κλιμάκωση και δράση, το δάχτυλό μας είναι στη σκανδάλη ανά πάσα στιγμή, εφόσον το απαιτήσουν οι εξελίξεις», ανέφερε σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση συμμετοχής στον πόλεμο.

Παρότι το Ιράν τους εντάσσει στον περιφερειακό «Άξονα της Αντίστασης», ειδικοί στην Υεμένη επισημαίνουν ότι το κίνημα καθοδηγείται κυρίως από εσωτερική ατζέντα, αν και διατηρεί πολιτική συγγένεια με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το Ιράν εξοπλίζει, χρηματοδοτεί και εκπαιδεύει τους Χούθι, με τη βοήθεια της Χεζμπολάχ.

Οι Χούθι αρνούνται ότι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι του Ιράν και υποστηρίζουν ότι αναπτύσσουν μόνοι τους τα οπλικά τους συστήματα.

Τι μπορεί να κάνουν;

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών διίστανται σχετικά με την πορεία που μπορεί να ακολουθήσουν οι Χούθι, μια ομάδα γνωστή για την απρόβλεπτη στάση της.

Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές θεωρούν ότι ενδέχεται να έχουν ήδη πραγματοποιήσει μεμονωμένες επιθέσεις σε στόχους σε γειτονικά κράτη, κάτι που το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει.

Άλλοι εκτιμούν ότι οι Χούθι διατηρούν τις δυνάμεις τους για μια κατάλληλη στιγμή, ώστε να εισέλθουν στη σύγκρουση συντονισμένα με το Ιράν και να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενά του Ορμούζ για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων των αραβικών χωρών του Κόλπου και η στροφή προς την Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τέτοια ευκαιρία.

Οι Χούθι δήλωσαν την Παρασκευή ότι είναι έτοιμοι να δράσουν εάν άλλες χώρες συμμετάσχουν στον πόλεμο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ή εάν η Ερυθρά Θάλασσα χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η προειδοποίηση αυτή εντείνει τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, δεδομένης της ικανότητας των Χούθι να πλήττουν στόχους πολύ πέρα από την Υεμένη και να διαταράσσουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, κάτι που θα μπορούσε να πλήξει καίρια το παγκόσμιο εμπόριο

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή