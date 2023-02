Διπλωματικές παρενέργειες δημιουργεί η υπόθεση με το κινέζικο μπαλόνι που βρέθηκε να πετά στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Παρά τις προσπάθειες υποβάθμισης του περιστατικού από το Πεκίνο, όπως μεταδίδει το ABC News, o υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν αναβάλλει την επίσκεψη του στην Κίνα. Θα ήταν η πρώτη επίσκεψη στη χώρα από υπουργό της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Μπλίνκεν δεν ήθελε το μπαλόνι να κυριαρχήσει στις συναντήσεις του με Κινέζους αξιωματούχους, ανέφερε το ABC News, επικαλούμενο ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο. Το Bloomberg News μετέδωσε επίσης ότι το ταξίδι θα αναβληθεί.

Λίγες ώρες αφότου το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανάλυση του BBC ανέφερε ότι το κατασκοπευτικό μπαλόνι ήταν πιθανό να αυξήσει τις εντάσεις ενόψει της επίσκεψης Μπλίνκεν στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

Δεδομένου ότι η Κίνα μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από τους δορυφόρους που διαθέτει, τίθεται εύλογα το ερώτημα γιατί να χρησιμοποιήσει το κατασκοπευτικό μπαλόνι.

Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου «αερόστατου» δεν είναι σαφείς, αλλά οι ειδικοί λένε ότι χρησιμεύει περισσότερο ως «σήμα» παρά ως απειλή για την ασφάλεια.

«Το Πεκίνο πιθανόν προσπαθεί να εκπέμψει σήμα στην Ουάσινγκτον. Ενώ θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις, είμαστε επίσης πάντα έτοιμοι για διαρκή ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα μέσα, χωρίς να πυροδοτήσει σοβαρά τις εντάσεις. Και τι καλύτερο εργαλείο για αυτό από ένα φαινομενικά αθώο μπαλόνι», δήλωσε στο BBC ο αναλυτής Χι Γιουάν Μινγκ.

Κατά τον Δρ Μπέντζαμιν Χο της Σχολής Διεθνών Σπουδών S Rajaratnam στη Σιγκαπούρη, είναι πιθανό ο στόχος να ήταν ο εντοπισμός. «Η Κίνα μπορεί να χρησιμοποίησε το μπαλόνι για να αποδείξει ότι έχει μια εξελιγμένη τεχνολογική ικανότητα να διεισδύσει στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ χωρίς να διακινδυνεύσει μια σοβαρή κλιμάκωση. Από αυτή την άποψη, ένα μπαλόνι είναι μια πολύ ιδανική επιλογή», είπε.

Τα αερόστατα είναι μία από τις παλαιότερες μορφές τεχνολογίας επιτήρησης. Ο ιαπωνικός στρατός τα χρησιμοποιούσε για να εκτοξεύει εμπρηστικές βόμβες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης ευρέως από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana.



U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og