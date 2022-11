Πλοίο με μετανάστες κατευθύνεται προς τη Γαλλία μετά το ιταλικό μπλόκο

Η γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση SOS Mediterranee ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι το σωστικό πλοίο της Ocean Viking κατευθύνεται προς τη Γαλλία, καθώς η νέα δεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας αρνήθηκε να υποδεχτεί τους 234 επιβαίνοντες μετανάστες σε λιμάνι της.

Το Ocean Viking «πρόκειται να αναζητήσει στη Γαλλία ασφαλές λιμάνι αποβίβασης» και αναμένεται να φτάσει στα διεθνή ύδατα ανοιχτά του γαλλικού νησιού της Κορσικής μεθαύριο Πέμπτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του φιλανθρωπικού ιδρύματος Αλεσάντρο Πορο.

Σε tweet, η SOS Mediterranee προσθέτει: «Μετά τη σιωπή της Ιταλίας, ζητάμε από τις γαλλικές αρχές να υποδείξουν ένα λιμάνι για να αποβιβαστούν οι 234 επιζώντες του #OceanViking».

[PRESS RELEASE] Following Italy’s silence, we urge French maritime authorities to assign a port to disembark the 234 survivors on #OceanViking.



“The situation onboard reached a critical limit”, alerts Xavier Lauth, @SOSMedIntl Director of Operations 1/3👇https://t.co/7TupYOeoeI