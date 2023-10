Επίθεση στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι του Βελγίου RTBF ο δράστης της φονικής επίθεσης στις Βρυξέλλες την Δευτέρα το βράδυ πέθανε, καθώς νωρίτερα δέχτηκε πυροβολισμό στο στήθος σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία σε καφετέρια στο Σέρμπεεκ, ένα προάστιο των Βρυξελλών.

«Η αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα το πρωί επιχείρηση στην περιοχή Cage aux Ours του Σέρμπεεκ. Ένας άνδρας εξουδετερώθηκε από την αστυνομία και βρέθηκε πάνω του ένα όπλο. Μετά την ταυτοποίηση, οι αρχές μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι ο άνδρας ήταν ο Abdesalem L., ο δράστης της επίθεσης στις Βρυξέλλες το βράδυ της Δευτέρας. Στις 09:30 (10:30 ώρα Ελλάδος), ανακοινώθηκε ότι ο ύποπτος είχε πεθάνει», μετέδωσε το RTBF.

Νωρίτερα, οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν πως ο άνδρας που πυροβολήθηκε στην καφετέρια στο Σερμπέεκ, σε ένα προάστιο των Βρυξελλών, είναι ο δράστης της επίθεσης στις Βρυξέλλες.

Λίγο πριν η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Ανελίζ Βερλίντεν είχε αναφέρει πως ο δράστης φέρεται να πέθανε στο ασθενοφόρο καθ' οδόν για το νοσοκομείο, ενώ βρέθηκε πάνω του το όπλο των φόνων.

Ο 45χρονος Τυνήσιος Λασουέντ Αμπντεσλάμ, ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στις Βρυξέλλες με τους δύο νεκρούς ήταν γνωστός στις βελγικές αρχές, αλλά δεν ήταν στη λίστα των δυνητικά επικίνδυνων ατόμων που παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας (OCAD).

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν το πρωί της Τρίτης σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Κέντρου Κρίσεων.

Τον Ιούλιο του 2016 , μια ξένη αστυνομική υπηρεσία παρείχε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε ριζοσπαστικοποιημένο προφίλ και ήθελε να φύγει για μια ζώνη σύγκρουσης για τζιχάντ. «Υπήρχαν αμέτρητες τέτοιες αναφορές εκείνη την εποχή, υπήρχαν δεκάδες τέτοιου είδους αναφορές ανά ημέρα», δήλωσε ο υπουργός. «Οι πληροφορίες αυτές διερευνήθηκαν στη συνέχεια και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα περαιτέρω με αυτές».

Επιπλέον, δεν υπήρχαν συγκεκριμένες ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης σε αυτές τις υπηρεσίες και ως εκ τούτου ο ύποπτος δεν βρισκόταν στον κατάλογο της OCAD. Ήταν γνωστός στην αστυνομία για ύποπτες ενέργειες, όπως λαθροδιακίνηση και παράνομη διαμονή, μεταξύ άλλων, ενώ έκανε αίτηση ασύλου στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019.

Νωρίτερα φέτος , ο ύποπτος φέρεται να απείλησε έναν κάτοικο ενός κέντρου ασύλου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο εν λόγω κάτοικος υπέβαλε καταγγελία και ισχυρίστηκε ότι ο ύποπτος είχε καταδικαστεί για τρομοκρατία στην Τυνησία.

