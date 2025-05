Πλημμύρες στο Κονγκό: 104 νεκροί και 28 τραυματίες - Καταστράφηκαν 150 σπίτια

Συνολικά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στις όχθες της λίμνης Τανγκανίκα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη, 28 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 150 σπίτια καταστράφηκαν. Όσο για τα θύματα, τα περισσότερα είναι παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης της περιοχής Φίζι, Σάμι Καλόντζι, είπε ότι το χωριό που βρίσκεται στην περιφέρειά του μετρά τουλάχιστον 104 νεκρούς και «τεράστιες υλικές ζημιές». Οι κάτοικοι του χωριού Κασάμπα, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία του Νότιου Κίβου, «πιάστηκαν στον ύπνο» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, είπε από την πλευρά του άλλος αξιωματούχος, ο Μπερνάρ Ακίλι, ο επικεφαλής του τομέα της Ενγκάντζα.

